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Бельгия

Бельгия: дело об убийстве полицейского

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Бельгия: дело об убийстве полицейского

Бельгия: дело об убийстве полицейского
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В Бельгии задержан один из подозреваемых в убийстве полицейского в городе Спа. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Злоумышленник оказался гражданином Нидерландов. В настоящее время ведется розыск других лиц причастных к убийству.

Трагический инцидент произошел в воскресенье ночью. В одном из городских кафе случился скандал. На место прибыл наряд полиции. При попытке стражей порядка проверить документы, один из находившихся в автомобиле нарушителей, выстрелил из пистолета. В результате ранений скончался 38-летний полицейский.

Видеомонтаж • Andrea Hajagos