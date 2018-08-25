Можно спокойно выдохнуть.... Эти венесуэльцы не считают себя баловнями судьбы, но уверены, что им повезло. Это последние мигранты из Боливарианской Республики, которых приняли в Перу до вступления в силу мер по ужесточению правил пересечения границ. Из-за наплыва мигрантов Лима теперь требует от венесуэльцев предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как раньше.
Венесуэльцы бегут из страны
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Венесуэльцы бегут из страны
"Отчасти я спокоен. За себя. Но я переживаю за венесуэльцев, у которых могут возникнуть проблемы из-за паспортов. В нашей стране получить паспорт тяжело", - говорит Рикардо Моралес.
По данным ООН, из Венесуэлы уехали более двух миллионов человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. Чтобы мигранты могли попасть в эти страны, власти Эквадора объявили о создании гуманитарного коридора.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину.