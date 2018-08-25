Венесуэльцы бегут из страны

Можно спокойно выдохнуть.... Эти венесуэльцы не считают себя баловнями судьбы, но уверены, что им повезло. Это последние мигранты из Боливарианской Республики, которых приняли в Перу до вступления в силу мер по ужесточению правил пересечения границ. Из-за наплыва мигрантов Лима теперь требует от венесуэльцев предъявлять паспорт, а не национальное удостоверение личности, как раньше.