США отказались от выделения помощи Палестине на сумму свыше 200 млн долларов. Об этом объявил государственный департамент США со ссылкой на указание президента Дональда Трампа.
США урезают помощь Палестине
США урезают помощь Палестине
Как говорится в официальном заявлении, на это решение повлияла ситуация в секторе Газа, где движение ХАМАС "ставит под угрозу жизнь людей и ухудшает гуманитарную и экономическую ситуацию". Вместо финансирования проектов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа деньги будут направлены на "другие высокоприоритетные проекты".
Президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказание финансовой помощи Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем в формате, предложенном США, еще в начале года. В январе Госдеп объявил о сокращении отчислений Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам почти в 6 раз.
Отношения США с палестинской администрацией обострились еще больше после переноса 14 мая американского посольства в Израиле в Иерусалим.