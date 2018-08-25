Фигурант дела о финансовых махинациях во время президентской кампании Трампа Аллен Вейселберг получил свидетельский иммунитет, - сообщает Wall Street Journal. Вейселберг долгие годы занимает пост финансового директора основной компании президента США The Trump Organization. Издание сообщает, финансист проходит по делу о выплате денежных сумм женщинам, которые обвиняют Трампа в сексуальных домогательствах.
Тяжёлая неделя для Трампа
Тяжёлая неделя для Трампа
Свидетельский иммунитет по тому же делу получил ещё один друг Трампа, медиамагнат Дэвид Пекер.
Ранее бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта уже признали виновным за укрывательство от налогов, а экс-адвокат лидера страны Майкл Коэн сам признал вину в нарушении норм финансирования кампании Дональда Трампа.
Коэн признался в заключении досудебной сделки в обмен на возможное смягчение наказания. Бывший адвокат Трампа заявил, что действовал по указанию "кандидата". Он также уточнил, что платил за молчание женщинам, которые в разгар подготовки к выборам собирались рассказать об интимных связях с "кандидатом".
Аналитики отмечают: сотрудничая со следствием Аллен Вейселберг, правая рука Трампа по финансовым вопросам может усугубить ситуацию с не без того тяжёлым рядом обвинений в адрес организации предвыборной гонки. Но действующий адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что американскому президенту ничего не угрожает.
Ряд политологов отмечают: в случае, если следствие установит серьёзные нарушения в финансировании кампании кандидата Трампа, то хозяину Белого дома грозят серьёзные проблемы, вплоть до импичмента, в который сам Дональд Трамп не верит.