Папе Римскому "стыдно за церковь"

Центральный пункт в программе визита Папы Римского в Ирландии – участие во всемирной встрече католических семей, но не только. Поездка Франциска проходит на фоне многочисленных скандалов о совращении малолетних католическими священниками. В субботу Папа Римский провёл полтора часа наедине с теми, кто непосредственно стал жертвами сексуального насилия.

Среди них - ирландка Мэри Коллинс, в 13 лет ставшая жертвой домогательств со стороны священника. Она состояла в папской комиссии по расследованию актов педофилии в церкви, но в прошлом году покинула её, объяснив это постоянными препятствиями и противодействием со стороны ватиканской курии. Аналогичное решение принял и британец Питер Сандерс, также подвергнувшийся сексуальному насилию в в церкви в прошлом.

"Неспособность церковных властей – епископов, иерархов, священнослужителей и прочих – адекватно отреагировать на эти отвратительные преступления справедливо породила негодование и продолжает причинять боль и вызывать стыд у католиков. Я сам разделяю эти чувства," – заявил Папа Римский Франциск.

Визит Папы Римского в Ирландию - первый за 39 лет. Когда в 1979 году страну посещал Иоанн Павел 2, более трёх четвертей жителей страны устремилась на встречу с ним. Но за 40 лет страна сильно изменилась: от запрета контрацепции до легализации однополых браков и абортов.