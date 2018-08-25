Сотрудники медицинской службы порта Катании сняли с корабля Diciotti и отправили в больницу 16 мигрантов, которые нуждались в неотложной врачебной помощи. Местные СМИ сообщают об 11 женщинах и 5 мужчинах, у двоих из которых медики заподозрили туберкулёз.
Мигранты с Diciotti: высадка вопреки запрету
Мигранты с Diciotti: высадка вопреки запрету
Высадка произошла вопреки запрету министерства внутренних дел Италии, учитывая сложившуюся ситуацию на борту. На корабле, который уже пять дней стоит в сицилийском порту, по-прежнему находятся 124 человека.
Стефано Принчипато, представитель "Красного креста"
"Экипаж с пониманием относится к мигрантам, заботится о них. Были сообщения о случаях чесотки. Многих, в особенности несовершеннолетних детей без сопровождения, уже вылечили - на это ушло несколько дней. Но наиболее серьёзной проблемой остаётся психологическое состояние людей, находящихся здесь в течение нескольких дней".
Управление ООН по делам беженцев призывает европейские страны срочно распределить между собой спасённых мигрантов. Ранее министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини потребовал от ЕС найти решение на европейском уровне, а вице-премьер Луиджи Ди Майо и вовсе пригрозил прекратить выплаты в общий бюджет ЕС.
Из-за отказа итальянских властей принять мигрантов, пассажиры Diciotti объявили голодовку. Десятки человек в порту поддерживают беженцев и требуют от Рима изменить позицию в отношении нелегалов.
В пятницу в Брюсселе прошёл неформальный саммит по вопросу дальнейшей судьбы мигрантов с корабля итальянской береговой охраны, однако никаких конкретных решений не было принято.