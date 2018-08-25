Мигранты с Diciotti: высадка вопреки запрету

Сотрудники медицинской службы порта Катании сняли с корабля Diciotti и отправили в больницу 16 мигрантов, которые нуждались в неотложной врачебной помощи. Местные СМИ сообщают об 11 женщинах и 5 мужчинах, у двоих из которых медики заподозрили туберкулёз.