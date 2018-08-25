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Ирландия

Франциск обещает наказать совратителей

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Франциск обещает наказать совратителей

Франциск обещает наказать совратителей
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REUTERS/Stefano Rellandini
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Папа Римский Франциск на встрече с представителями политических партий и гражданского общества Ирландии выразил чувству стыда из-за "безобразных" преступлений, совершенных служителями католической церкви, и пообещал искоренить педофилию среди духовенства. Это обещание было сделано в присутствии премьер-министра Ирландии Лео Варадкара.

"Неспособность церковных властей – епископов, иерархов, священнослужителей и прочих – адекватно отреагировать на эти отвратительные справедливо породила негодование и продолжает причинять боль и вызывать стыд у католиков. Я сам разделяю эти чувства," – заявил Франциск.

Лео Варадкар призвал главу Римско-католической церкви добиться правосудия по всем случаям совращения малолетних:

"Не должно быть никакой терпимости в отношении людей, совращающих детей, или закрывающих на это глаза. Нам пора уже перейти от слов к делу. Самое главное, святой отец, мы просим вас выслушать жертв и пострадавших".

Ирландия встречает Франциска со смешанными чувствами. Если для верующих приезд понтифика это праздник, то для людей пострадавших от насилия и дискриминации со стороны католического духовенства это повод выразить свой протест.