Ураган "Лейн", ослабевший до тропического шторма, в американском штате Гавайи вызвал сильные наводнения и оползни.
Гавайи: кругом вода
Сейчас воспроизводится:
Гавайи: кругом вода
За тридцать 36 часов здесь выпало 60 сантиметров осадков. Скорость ветра урагана в эпицентре составила 31 метр в секунду.
Из-за проливного дождя, размывшего почву, повреждены улицы и подтоплены дома. Сообщается, что более тысячи человек на архипелаге остались без электричества.
В ожидании удара стихии власти штата приостановили работу некоторых служб и предприятий, перекрыли ряд автомагистралей и оборудовали десятки укрытий для местных жителей.
"Лейн" стали шестым по счету в сезоне ураганов, который обычно продолжается с первого июня по тридцатое ноября.