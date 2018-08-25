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США

Гавайи: кругом вода

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Гавайи: кругом вода

Гавайи: кругом вода
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Ураган "Лейн", ослабевший до тропического шторма, в американском штате Гавайи вызвал сильные наводнения и оползни.

За тридцать 36 часов здесь выпало 60 сантиметров осадков. Скорость ветра урагана в эпицентре составила 31 метр в секунду.

Из-за проливного дождя, размывшего почву, повреждены улицы и подтоплены дома. Сообщается, что более тысячи человек на архипелаге остались без электричества.

В ожидании удара стихии власти штата приостановили работу некоторых служб и предприятий, перекрыли ряд автомагистралей и оборудовали десятки укрытий для местных жителей.

"Лейн" стали шестым по счету в сезоне ураганов, который обычно продолжается с первого июня по тридцатое ноября.