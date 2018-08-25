В итальянском городе Ливорно в возрасте 80 лет скончался известный английский танцор, мим и киноактёр Линдси Кемп.
Скончался английский танцовщик Линдси Кемп
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Скончался английский танцовщик Линдси Кемп
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Он родился в 1938 г. в г. Саут-Шилдс на северо-востоке Англии, а вырос в Йоркшире. Кемп обучался хореографии у австрийской танцовщицы Хильды Хольгер, а пантомиме у французского мима Марселя Марсо.
В начале 1960-х гг. он создал собственную балетную труппу. В 1970-е гг. он сам стал учителем танцев. Среди его учеников были Дэвид Боуи и Кейт Буш.