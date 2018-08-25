Папа Римский Франциск прибыл в Ирландию. Это первый за 39 лет визит главы римской церкви в эту страну и он проходит на фоне многочисленных скандалов о совращении малолетних католическими священниками.
Папа Франциск приехал в Ирландию
Папа Франциск приехал в Ирландию
Когда в 1979 г. Ирландию посещал папа Иоанн Павел II, более трёх четвертей жителей страны устремились на встречу с ним. В то время в Ирландии были запрещены разводы и контрацепция.
С тех пор страна разительно изменилась. За последние три года ирландские избиратели дважды бросали вызов мнению церкви, проголосовав на референдуме за легализацию однополых браков и абортов.
Много способствовали подрыву авторитета церкви и разоблачения в самых разных странах случаев совращения малолетних католическими священниками, которые нарастали как снежный ком, начиная с 1990-х гг. Ирландия не стала исключением.
Упреждая протесты со стороны пострадавших, накануне визита в Ирландию папа Франциск обратился ко всем верующим с призывом искоренить злоупотребления духовенства и с обещанием, что церковная иерархия больше не будет укрывать виновных от правосудия.
Центральный пункт в программе визита Франциска – участие во всемирной встрече католических семей. Затем он посетит деревню Нок на северо-западе страны, где, по преданию, в 19 в. произошло явление Богородицы, Иосифа Обручника и Иоанна Богослова.