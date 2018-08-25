Капитан Diciotti развеивает слухи

"На борту Diciotti не было младенцев, мигранты едят три-четыре раза в сутки, санитарные условия совершенно нельзя назвать катастрофическими", – капитан судна Diciotti, на борту которого находятся более 150 мигрантов, решил развеять слухи, распространяемые СМИ и неправительственными организациями.

"К счастью, на борту не было совсем маленьких детей, хотя в средствах массовой информации я видел другую информацию. Малышей, которых мы спасли, эвакуировали с судна через 15 минут и отправили на землю. Их сопровождали родители", - рассказал Массимо Котмэйр, добавив, что в среду вечером покинуть судно смогли еще 27 подростков.

По словам капитана, на борту были зарегистрированы случаи чесотки, но всем заболевшим врачи выдали специальные лекарства и мази. Сейчас, как говорит Котмэйр, ситуация находится под контролем и не вызывает опасений. С едой проблем тоже нет. Капитан рассказал, что для спасенных, как только они попали на борт, был составлен специальный рацион питания, едят они три-четыре раза в день.

REUTERS/Antonio Parrinello

"Заложниками итальянского правительства мигранты себя не чувствуют, - говорит Котмэйр. - Мы им объяснили, что задержка с высадкой на землю связана с международной обстановкой. У меня создалось впечатление, что мигранты меня поняли. До сегодняшнего дня они вели себя великолепно".

Нелегалы находятся на борту Diciotti с середины августа. Их спасли в территориальных водах Мальты, но Валетта отказалась принимать мигрантов. После этого корабль пять дней дрейфовал вблизи итальянского острова Лампедуза, и лишь в понедельник вечером Рим разрешил судну войти в один из сицилийских портов. Однако мигранты по-прежнему находятся на борту корабля. Ранее сообщалось, что в знак протеста они объявили голодовку.

Итальянские власти настаивают на том, чтобы нелегалов приняли другие европейские страны. В Риме заявили, что если Брюссель не поможет им решить проблему, то Италия может прекратить выплату взносов в бюджет Евросоюза. Новое правительство страны в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" не раз заявляло о том, что хочет добиться прекращения потока нелегальных мигрантов, прибывающих в Италию преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев.