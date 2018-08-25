Италия: мигранты - на берегу, глава МВД - под следствием

Мигранты, находившиеся на борту корабля "Дичотти" в сицилийском порту Катания, сошли на берег. Судно покинули 137 человек. Они доставлены в центр временного содержания Мессины. Затем нелегалов примут в церковных организациях. Часть людей переправят в Албанию и Ирландию, давших согласие на прием беженцев. Ранее с "Дичотти" разрешили сойти несовершеннолетним и тем, кому требовалась срочная медицинская помощь.

Между тем стало известно, что глава МВД Италии Маттео Сальвини, от которого исходили решения в отношении мигрантов, находится под следствием. Прокуратура открыла дело по факту незаконного ограничения свободы лиц, пребывающих на национальной территории, а также превышения служебных полномочий.

"Если вы хотите меня допросить, или быть может задержать из-за того, что я защищаю границы и безопасность моей страны... Так вот я горжусь этим и с нетерпением этого жду", - написал Сальвини в своем "Фейсбуке".

Мигранты из африканских стран, оказавшиеся на борту "Дичотти", были спасены в Средиземном море 15 августа. Италия сначала не санкционировала заход корабля, а затем, пустив его в порт Катании, не разрешала высадку пассажиров. Рим настаивал на том, чтобы нелегалы были распределены по европейским странам. Большинство европейских партнеров ответили Риму отказом. Дошло до того, что Италия пригрозила сократить выплаты в бюджет ЕС. Чрезвычайная встреча в Брюсселе по этому вопросу не принесла результатов.