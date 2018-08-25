По меньшей мере 19 человек стали жертвами пожара в отеле в китайском городе Харбин - столице северной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
Харбин: из-за пожара в отеле погибли люди
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Харбин: из-за пожара в отеле погибли люди
Пожар начался в 4:36 по пекинскому времени, когда постояльцы еще спали, что объясняет большое число погибших. Телевидение показало трехэтажное здание со следами копоти на всех этажах.
В тушении огня приняли участие пять экипажей пожарных машин, свыше ста пожарных. Управление по чрезвычайным ситуациям провинции Харбин направило на место происшествия специальную группу для проведения расследования и выяснения причин возгорания.
Гостиница находится на северном берегу реки Сунгари. Прибрежная зона - место отдыха харбинцев, где бывают также туристы из России.