Японка Нанами Нагура по прозвищу "Семь морей" стала победительницей международного конкурса по игре на "воздушной" гитаре, который завершился в финском городе Оулу 24 августа.
Виртуозы воображения
Сейчас воспроизводится:
Виртуозы воображения
Смысл соревнования в имитации под фонограмму игры на электрогитаре. Исполнение номера оценивает жюри, в которое входят настоящие музыканты. Участники получают очки по целому ряду критериев, самый главный из которых - умение "зажечь" публику.
Это вторая золотая медаль Нанами - первый раз он ее выиграла в 2014 г. В этом году в качества приза она получила гитару ручной работы "Летающий финн". Конкурс в Оулу проводится уже 23-й год подряд.