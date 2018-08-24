"Назанин должна вернуться домой"

Семья осуждённой в Иране подданной Великобритании Назанин Загари-Ратклифф призывает активизировать борьбу за её освобождение. Сотрудница благотворительной организации отбывает пятилетний тюремный срок по делу о шпионаже. На фоне кампании в её поддержку власти Ирана согласились отпустить заключённую на время для встречи с родными. Через три дня она должна вернуться за решётку.

Супруг Назанин Загари-Ратклифф Ричард Ратклифф говорит, что прежде всего семья надеется на продление увольнительной: «Она должна вернуться в тюрьму в воскресенье, это обычная практика. Но нет ничего экстраординарного и в увеличении этого срока. Это первый шаг. Затем надо будет вернуться к более широкой кампании. Честно говоря, я ожидаю борьбу с обоими правительствами. Нам надо понять, что это значит для нас и как нам перестроиться. Я буду продолжать кампанию до тех пор, пока она не вернётся домой, в Великобританию, — таков мой план».

Назанин Загари-Ратклифф была задержана в 2016 в аэропорту Тегерана. Она уверяет, что ездила навестить семью, спецслужбы настаивают, что она занималась разведкой. Глава британского МИДа Джереми Хант назвал заключение Загари-Ратклифф «великой несправедливостью» и заявил, что её нельзя возвращать в тюрьму.