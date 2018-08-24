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Жеребёнок из вечной мерзлоты

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Жеребёнок из вечной мерзлоты

Жеребёнок из вечной мерзлоты
@ Copyright :
Северо-Восточный федеральный университет
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Команда палеонтологов из НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета и японского Университета Киндай обнаружили в Верхоянском районе Якутии тушу жеребёнка ископаемой лошади. Судя по глубине, на которой, он был найден, жеребенок мог жить 30-40 тысяч лет назад. Туша животного, которому на момент смерти было приблизительно 3 месяца, прекрасно сохранилась в вечной мерзлоте.

"Она совершенно уникальна. Она полностью сохранилась без каких-нибудь видимых внешних повреждений. То есть сохранились не только внутренние органы, но и шёрстный покров, что очень редко бывает в случае с древними животными," – комментирует Семён Григорьев, заведующий Лабораторией-музеем мамонта СВФУ.

Вероятнеее всего, жеребёнок утонул в болоте. Анализ палеопочв, найденных в том же слое, что и животное, позволит ученым изучит его среду обитания.

Этот раскопочный сезон оказался для якутских палеонтологов богат на находки: вскоре после обнаружения останков древней лошади учёные нашли в Верхоянском районе скелет мамонта с мягкими тканями и шерстью.

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