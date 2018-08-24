Жеребёнок из вечной мерзлоты

Команда палеонтологов из НИИ прикладной экологии Севера Северо-Восточного федерального университета и японского Университета Киндай обнаружили в Верхоянском районе Якутии тушу жеребёнка ископаемой лошади. Судя по глубине, на которой, он был найден, жеребенок мог жить 30-40 тысяч лет назад. Туша животного, которому на момент смерти было приблизительно 3 месяца, прекрасно сохранилась в вечной мерзлоте.