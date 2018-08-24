Горбатый кит с детёнышем у берегов Австралии
Пассажиры туристического судна у западного берега Австралии смогли увидеть в естественной среде самку горбатого кита с детёнышем. Владелец компании-организатора коротких круизов и автор видео с китами Джэйд Шарп подчёркивает, что это чрезвычайно редкий случай появления кита-малыша близ бухты Флиндерс. Считается, что они появляются на свет и проводят первые месяцы жизни у берегов Кимберли, хотя специалисты отмечают значительную протяжённость ареала размножения горбатых китов.