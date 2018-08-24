Парад в Киеве в День независимости Украины
День независимости Украины в Киеве отметили масштабным военным парадом. По Майдану Незалежности прошли около 4,5 тысяч военнослужащих, зрителям показали более 200 единиц техники.
Как отмечает «Франс-Пресс», украинские военные впервые использовали лозунг «Слава Украине!» как официальное приветствие на мероприятии такого уровня.
Президент Пётр Порошенко заявил о стремлении к большему сближению с НАТО и ЕС: «Евросоюз без Украины не будет завершенным проектом. Без независимой и самостоятельной Украины мира в Европе было бы меньше».