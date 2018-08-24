Собаки будут выявлять у людей рак кишечника

Собак научат выявлять у людей рак кишечника. Об этом сообщили британские ученые. Тренировать животных будут в течение трех лет. За время обучения им предстоит "проанализировать" образцы мочи 2000 человек – как здоровых, так и больных.

Это уже не первый раз, когда собак привлекают к подобным "операциям". Ранее были организованы курсы, на которых животных учили распознавать рак предстательной железы. Результат оказался впечатляющим: в 93% случаев собаки оказывались правы.

По словам ученых, эти звери способны распознать малейшие изменения запаха, которые могут быть следствием болезни. В носу у собаки около 300 миллионов обонятельных рецепторов – это в 60 раз больше, чем у человека. У псов настолько острый нюх, что они смогли бы учуять запах сахара в огромном бассейне, даже если бы там была растворена всего лишь ложка этого вещества.

По словам Клэр Гест из организации Medical Detection Dogs, главная задача сейчас – убедить как можно большее число людей пройти тестирование. Проблема в том, что многие обращаются к врачам лишь на поздних стадиях болезни, когда помочь человеку уже практически невозможно. Каждый год рак кишечника уносит жизни 15 тысяч британцев. В России в прошлом году от этой болезни умерли почти 290 тысяч человек (что на 3,5% меньше, чем в 2016-м).

"Отправная точка" для выявления рака кишечника - анализ крови и кала (для выявления в нем скрытой крови), но ни тот, ни другой тест не способен со 100%-ой точностью определить, болен ли человек раком. Если у врача появляются опасения, он может отправить пациента на дополнительные исследования, в том числе на колоноскопию, биопсию, ректороманоскопию, анализ крови на онкомаркеры и т.д.