Трамп отменил визит Помпео в Пхеньян

Президент США Дональд Трамп отменил визит государственного секретаря Майка Помпео в Северную Корею и раскритиковал позицию Китая по вопросу ядерного разоружения Корейского полуострова. Визит главы американской дипломатии в КНДР был запланирован на 27 августа.

О своём решении Трамп объявил в "Твиттере". По его словам, продвижения по пути ядерного разоружения Кореи не происходит и связал это с позицией Китая, который не способствует прогрессу по этому вопросу из-за торгового конфликта с Соединенными Штатами. При этом американский лидер выразил надежду на то, что Помпео направится в Пхеньян в "ближайшем будущем" поле налаживания нормальных торговых отношений с Китаем. Сам Трамп также намерен вскоре встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Госсекретарь Майк Помпео объявил о намерении посетить КНДР 23 августа на пресс-конференции, на которой он представил публике специального представителя США в Северной Корее Стивена Бигана.

Договорённость о ядерном разоружении Корейского полуострова была достигнута на июньском саммите лидеров КНДР и США в Сингапуре. После саммита Северная Корея приступила к демонтажу своего ядерного полигона, а США временно отказались от военных учений в Южной Корее. Но затем стороны начали обвинять друг друга в нежелании идти на дальнейшие уступки.