Россия-НАТО: противостояние в небе

Британские истребители Eurofighter Typhoon перехватили над Черным морем российский противолодочный самолет-амфибию Бе-12. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании. В ведомстве отметили, что уже "второй раз за неделю самолеты Королевских ВВС <...> были подняты, чтобы противодействовать ведущему себя провокационно российскому самолету и оказать поддержку Румынии и союзникам НАТО".

В среду сообщалось, что два британских истребителя Typhoon вылетели с румынской базы "Михаил Когэлничану" для перехвата двух российских истребителей Су-30 над Черным морем, а на прошлой неделе британские самолеты поднялись в воздух для сопровождения шести российских бомбардировщиков Су-24, летевших вблизи воздушного пространства НАТО. В Минобороны России опровергли эти сообщения, заявив, что в проводившихся над Черным морем учебных полетах не принимал участия ни один Су-24.

За прошедший год СМИ неоднократно сообщали о случаях перехвата самолетов - как российских, так и принадлежащих странам НАТО. Мы решили вспомнить самые громкие инциденты:

- В мае американские журналисты написали о том, что российский истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon в небе над Балтийским морем. Самолеты при этом сблизились примерно на 6 метров. Этот перехват, как писали американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона, был "безопасным", но "непрофессиональным".

- В конце января ВМС США опубликовали видеозапись перехвата самолета-разведчика EP-3 Aries российским истребителем Су-27 над Черным морем. В Военно-морских силах Соединенных Штатов назвали маневр небезопасным, поскольку "Сухой" пролетел в 1,5 метрах от EP-3 и пересек траекторию движения американского самолета. В Минобороны России ответили, что Су-27 проводил стандартные маневры. "Никаких нештатных ситуаций не было", - подчеркнули в ведомстве.

- В середине января по тревоге были подняты британские истребители Eurofighter Typhoon. Они были отправлены с авиабазы Лоссимут в Шотландии для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160. По информации СМИ, ВВС Соединенного Королевства перехватили радиопереговоры двух ракетоносцев ВКС РФ. На подмогу британским самолетам были отправлены бельгийские истребители F-16 и французский летающий танкер С-135FR.

В Минобороны России заявили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 15 января выполняли многочасовой плановый полет над нейтральными водами акваторий Баренцева, Норвежского и Северного морей. Ведомство подтвердило, что в определенные моменты российские бомбардировщики сопровождались истребителями стран НАТО - Бельгии и Великобритании.

- Еще один инцидент произошел над нейтральными водами Черного моря в конце прошлого ноября. В пресс-службе Южного военного округа России сообщили: "Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся на большой скорости к государственной границе РФ. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-30 из состава дежурных средств ПВО Южного военного округа".

Как оказалось, перехвачен был американский разведчик Р-8А Poseidon. После случившегося американский самолет изменил траекторию и начал удаляться от воздушного пространства России. В Пентагоне тогда заявили, что "американский самолет работал в международном воздушном пространстве и не сделал ничего, что могло бы спровоцировать такие действия российской стороны".

- В прошлом сентябре в руководстве НАТО сообщили, что для перехвата российских самолетов над Балтикой в воздух поднялись бельгийские F-16. Как утверждали в командовании Альянса, 5 сентября два российских Су-27 вылетели из Калининграда и двинулись в северном направлении в сторону международного воздушного пространства, не выйдя перед этим на связь с военными Альянса.

В НАТО приняли решение для идентификации российских самолетов поднять бельгийские истребители F-16, которые находились на эстонской базе Эмари. Позже Су-27 встретили военно-транспортный Ил-76 и вернулись в Калининград. Бельгийские F-16 приземлились в Эмари.