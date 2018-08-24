Эммерсон Мнангагва признан законным президентом Зимбабве. Об этом официально объявил конституционный суд страны, отклонив таким образом иск Нельсона Чамизы - основного соперника Мнангагвы на выборах главы государства в конце июля.
Легитимный Мнангагва
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Легитимный Мнангагва
"Эммерсон Дамбудзо Мнангагва признан победителем президентских выборов, прошедших 30 июля 2018 года", - заявил Верховный судья Зимбабве Люк Малаба.
Разрыв между кандидатами составил около 6,5%.
Оппозиция сразу после объявления итогов выборов не признала их, заявив о фальсификациях.
На улицы вышли сторонники Чамизы, в результате столкновений погибли 6 человек.
Накануне в стране был военный переворот, и президента Роберта Мугаде, возглавлявшего Зимбабве на протяжении 37 лет, сверли.
Временно исполняющим обязанности стал Эммерсон Мнангагва, ему же и досталась победа на выборах.