На Украине прошел военный парад в честь Дня независимости с участием 4,5 тыс. военнослужащих, военной техники и боевой авиации.
Украина: курс на ЕС и НАТО
Украина: курс на ЕС и НАТО
На нем президент страны Петр Порошенко вновь заявил о необходимости порвать все связи с историческим прошлым, связанным с Российской империей, Советским Союзом и русской православной церковью.
Он подчеркнул, что намерение «сделать независимость необратимой, Украину — сильной и великой, без единой перспективы возвращения в зону российского влияния» — главное «задание поколения»
"Длящаяся четыре года война, развязанная Россией против Украины сохранила и усилила наше государство. Нация сплотилась, защищая страну и патриотизм. Вместе мы создали сильную армию, а кропотливая работа наших дипломатов гарантировала нам международную политическую поддержку нашей независимости", - заявил президент Украины.
Также, выступая на параде, Порошенко заявил о решении внести в Верховную раду законопроект, закрепляющий курс Украины на вступление в ЕС и НАТО.
Позже президент Украины встретился с главным гостем парада - Советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, который заявил, что перспектива членства Украины в НАТО зависит от выполнения страной ряда политических и военных условий.
Накануне произошло обострение ситуации в районе сёл Крымское и Желобок, на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и самопровозглашённой Луганской Народной Республики. Украинская сторона заявила о потери в результате боестолкновения как минимум четырех своих военных.