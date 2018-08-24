США спешат на помощь Италии

Как сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на свои источники, предложение о помощи было озвучено во время встречи Трампа и премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Вашингтоне.

На этих новостях, доходность по итальянским облигациям выросла на торгах в пятницу.

По данным той же итальянской газеты, Трамп предложил помочь финансировать государственные займы Италии в следующем году, в то время как Рим планирует разместить гособлигации на сумму около €400 млрд. И добавляет, что Италия усиленно пытается найти замену частным инвесторам, скидывающим отечественные облигации. В такой ситуации пока не ясно, как США смогут обеспечить госдолг Италии, который в 2017 г. составил более 130% ВВП. Справляться с долговой нагрузкой стране помогала программа Европейского центрального банка (ЕЦБ) по выкупу активов. Однако регулятор готовится завершить чистые покупки активов в рамках этой программы в декабре 2018 г.