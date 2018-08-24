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Ryanair: новые правила провоза багажа

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Ryanair: новые правила провоза багажа

Ryanair: новые правила провоза багажа
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Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь на борт самолетов лоукостера бесплатно можно взять только сумку небольшого размера.

Представители компании считают, что большинство пассажиров даже не заметят изменения.

По их данным, 30% клиентов оплачивают услугу приоритетной посадки, позволяющей взять с собой на борт две единицы ручной клади, а еще 30% путешествуют только с одной маленькой сумкой.

Нововедение будут действовать уже с 1 сентября.

Стоимость второй единицы ручной клади составит 8 евро, если оплачивать услугу при покупке билета, и 10 — при оплате в аэропорту.

Пассажиры же, купившие билеты заранее, смогут летать по старым правилам до конца октября.