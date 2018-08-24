Ryanair меняет правила провоза багажа. Теперь на борт самолетов лоукостера бесплатно можно взять только сумку небольшого размера.
Ryanair: новые правила провоза багажа
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Ryanair: новые правила провоза багажа
Представители компании считают, что большинство пассажиров даже не заметят изменения.
По их данным, 30% клиентов оплачивают услугу приоритетной посадки, позволяющей взять с собой на борт две единицы ручной клади, а еще 30% путешествуют только с одной маленькой сумкой.
Нововведение будет действовать уже с 1 сентября.
Стоимость второй единицы ручной клади составит 8 евро, если оплачивать услугу при покупке билета, и 10 — при оплате в аэропорту.
Пассажиры же, купившие билеты заранее, смогут летать по старым правилам до конца октября.