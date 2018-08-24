В США заподозрили российских троллей и чат-боты в разжигании в соцсетях споров о вреде вакцинаций.
Россию обвинили в срыве вакцинации в США
Россию обвинили в срыве вакцинации в США
К такому выводу пришли американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона.
Научные сотрудники изучили сообщения противников и сторонников прививок в "Твиттере" за 2014-2017 годы.
Оказалось, что российские тролли спорили одновременно о выборах в США и о вреде вакцинаций.
Исследование вышло в American Journal of Public Health. В научной работе говорится:
"Пока чат-боты разносили в сети вредоносные программы и распространяли сообщения о вреде вакцинаций, российские тролли разжигали разногласия в американском обществе".
Исследователи уверены: российские тролли поднимали тему вреда вакцинаций в 22 раза чаще, чем обычные пользователи, чем подорвали доверие американского общества к вакцинации и подвергли людей риску заражения инфекциями.
Исследование вышло на фоне одной из самых крупных вспышек кори в Европе за последние десятилетия. За полгода 2018 здесь зарегистрировали 41 тысячу случаев заболевания, что больше, чем за весь прошлый год.
Распространение болезни связывают, в том числе, и с падением вакцинации.