"Католики отрекутся от церкви"

Премьер-министр страны Лео Варадкар рассказал о вопросах, которые он планирует обсудить с понтификом. Прежде всего премьер хотел бы призвать Католическую церковь признать ее грехи, связанные с обвинениями священников в сексуальном насилии над детьми. И перейти от слов к делу.

"Я считаю, что церковь должна делать больше. На словах, все, о чем говорит папа Франциск очень воодушевляет, но на деле никто не хочет брать на себя ответственность за происходящее. Нужны решительные действия", - заявил премьер-министр.

Во время своего визита в Ирландию понтифик встретится с жертвами священников-педофилов, среди которых бытует мнение, что если решение не найдется в ближайшее время, то люди разочаруются в Католической церкви и отрекутся от нее:

"Я думаю, многие католики с нетерпением ждут скорейшего разрешения ситуации. И если с этим не разобраться должным образом как можно скорее, многие просто сдадутся и в отчаянии отрекутся от церкви", - говорит одна из жертв домогательств со стороны священника Мэри Коллинс.

В середине августа Папа Римский Франциск обратился ко всем католикам с письмом, в котором призвал их разоблачать священников-педофилов и смело сообщать о них властям, и заверил, что церковь больше не будет допускать укрывательства их преступлений.