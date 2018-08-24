Немцы зарабатывают больше, чем тратят. По данным Федерального статистического ведомства, в первом полугодии 2018 доходы населения ФРГ превысили расходы на более чем 48 миллиардов евро.
Экономика Германии растёт 5-й год подряд
Экономика Германии растёт 5-й год подряд
За этот период немецкая экономика выросла на 2,9%. Это лучший показатель с момента объединения Германии в 90-м году. Профицит растет в стране уже пятый год подряд. Основным катализатором положительной динамики стали налоги и социальные взносы.
Кроме того, растёт и экспорт.
По прогнозам мюнхенского Институт экономических исследований у ФРГ третий год подряд будет самый высокий в мире профицит внешнеторгового баланса, превышение экспорта над импортом может составить свыше 250 миллиардов евро.
Второе место по этому показателю займет Япония, а третье - Нидерланды.
Положительная тенденция наблюдается и в Еврозоне, согласно данным статистического управления Евросоюза, во втором квартале 2018 европейский ВВП вырос на 0,4%.