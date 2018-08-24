Истребители "Тайфун" ВВС Великобритании вылетали с военной базы "Михаил Когэлничану" в Румынии из-за приближения российского противолодочного самолета Бе-12 к воздушному пространству НАТО над Черным морем.
Британия перехватила российский военный самолёт
Британия перехватила российский военный самолёт
Об этом в пятницу проинформировало британское министерство обороны.
В сообщении военного ведомства говорится,
"Второй раз за неделю истребители королевских ВВС поднимаются в воздух для сдерживания провокационных действий российского самолета, а также для того, чтобы успокоить Румынию и союзников по НАТО".
Два дня назад Минобороны Великобритании сообщало, что два британских истребителя вылетали с той же базы для сопровождения над Черным морем двух российских Су-30, а на прошлой неделе британские истребители перехватили 6 российских бомбардировщиков Су-24, летевших вблизи воздушного пространства НАТО.
В министерстве обороны России эту информацию опровергли и пояснили, что 13 августа самолеты, среди которых не было ни одного бомбардировщика Су-24, выполняли плановые учебные полеты над акваторией Черного моря.