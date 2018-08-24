Жителей Берлина разбудил запах гари. Облако дыма из-за лесного пожара, бушующего уже третий день, окутало немецкую столицу.
Берлин в дыму
Берлин в дыму
Огонь вспыхнул в среду возле города Тройенбрицен, в 50 км от Берлина, и стал стремительно распространяться из-за жары и ветра. Сейчас пожаром объяты 300 га леса, это примерно 400 футбольных полей.
Операция по тушению пожара проходит в тяжелых условиях. Пожарные не могут добраться до некоторых районов, объятых огнем. В лесах Бранденбурга осталось много боеприпасов времен Второй мировой войны.
"Я уважаю пожарных, которые сейчас там, рискуют своей жизнью. Мы знаем, что в лесу есть боеприпасы. Мы уже слышали взрывы", - говорит местный политик.
Пожарные службы просят жителей закрывать окна и двери, а также отключать системы вентиляции. Накануне вечером власти эвакуировали около 600 человек из пригородов Тройенбрицена.
Временно прекращено движение пригородных поездов и транспорта по прилегающим к месту возгорания автодорогам.