Московский фотограф Антон Калашников делится своими черно-белыми снимками

В его фотографиях часто чувствуется ностальгия по советскому прошлому. Но вглядевшись, нельзя не заметить, что это настоящее - современная Москва.

Российский фотограф Антон Калашников - гость рубрики "Европейский Объектив" в этом месяце. В этой серии черно-белых фотографий он передает свой взляд на повседневную жизнь, превращая обычных людей в героев маленькой захватывающей истории.

Anton Kalashnikov

Нам удалось задать Антону несколько вопросов о его работе:

С чего началась твоя любовь к фотографии?

- Когда мне было 12, отец подарил мне старую зеркалку. Она не очень хорошо работала, но это была настоящая камера. И как только я взял ее в руки, я сразу начал фотографировать.

Anton Kalashnikov

Что ты берешь с собой в путешествие и какую камеру ты используешь?

- Большинство фотографий я снимаю на Canon EOS 300v, пленочный Olympus OM1, используя разные линзы Zuiko, и Olympus Mju II, потому что это маленький и незаметный аппарат.

Моя любимая цифровая камера - Fuji X-E1.

Anton Kalashnikov

Оглядываясь назад, какой совет ты бы себе дал?

- Если бы я мог отправить себе письмо в прошлое, я бы написал: "Больше учись и больше снимай!"

Anton Kalashnikov

Как бы ты описал свой стиль в фотографии?

Мне нравится уличная фотография и фотожурналистика. Я бы описал свой стиль, как "сухой реализм" или "гранж".

Anton Kalashnikov

Что ты любишь снимать больше всего и где?

- Должен сказать, что мне интересно все и везде. Не смотря на то, что я люблю снимать обычную жизнь под необычным углом, я думаю, что могу помочь лучше понять людей в глобальном смысле этого слова.

Anton Kalashnikov

Любимая точка Европы и почему?

- Я много путешествовал по восточной Европе. Мне нравится Будапешт из-за его архитектуры и Болгария из-за ее спокойствия.

Но самое мое интересное путешествие было в Киев в прошлом году. Отношения между нашими странами теперь очень плохие, большинство российских СМИ очень негативно пишут об Украине. Поэтому я хотел сам увидеть, что там происходит, я никогда не верил официальной пропаганде.

Когда местные узнавали, откуда я приехал, они говорили: "Не верь тому, что они о нас говорят, ты тут в безопасности". И это была правда.

Я провел четыре незабываемых дня в Киеве и я могу абсолютно точно заявлять, что между людьми из наших стран нет враждебности. Это все политика, это очевидно, но теперь у меня есть доказательства.

Anton Kalashnikov

Кто и что тебя вдохновляет в работе и почему?

- Когда я путешествую, мне нравится погружаться в местную жизнь и искать сходства и различия.

Меня также вдохновляет история фотографии и работы таких известных мастеров, как Имоджен Каннингем, Анри Картье-Брессон, Хельмут Ньютон и других.

Так что, я думаю, можно сказать, что любопытство и история - мои главные источники вдохновения.