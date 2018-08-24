Скотт Моррисон в правительстве Тёрнбулла занимал пост министра финансов, а ещё до того — министра иммиграции и пограничной охраны. С его именем связывают введение весьма жёсткой политики в отношении нелегалов.
Скотт Моррисон: «нулевая терпимость»
Скотт Моррисон: «нулевая терпимость»
В рамках концепции «нулевой терпимости» Австралия прекратила пускать в свои порты лодки с мигрантами, а информация о перехватах таких судов перестала быть открытой. Министр пограничной охраны вообще воздерживался от комментариев по поводу работы своего ведомства с нелегалами.
Тогдашний премьер Тони Эббот такие шаги поддержал, заявив о готовности выслушивать критику в адрес кабинета — лишь бы проблема решалась.
Беженцев свозят на отдалённые территории: архипелаг Науру и остров Манус к северу от Папуа-Новой Гвинеи. Тех, кому всё же удаётся проскользнуть и добраться до австралийского берега, всё равно задерживают и отправляют в те же островные центры содержания.
Условия обитания в этих заведениях постоянно вызывают острейшую критику правозащитников, ряд организаций сравнивают жизнь там с тюрьмой.
В 2014 году Моррисон подписал соглашение с Камбоджей об отправке туда мигрантов, запросивших убежище в Австралии. Этот шаг правозащитники также подвергли критике, поставив под сомнение возможности азиатской страны по приёму беженцев.
Таким образом, с одной стороны Австралия оказалась под огнём критики международного сообщества; разделились мнения и внутри страны. С другой стороны политика Моррисона резко сократила число прибывающих в страну нелегалов.
Действия австралийца называет примером для себя Маттео Сальвини — глава МВД Италии, которая не прекращает борьбу с наплывом мигрантов.