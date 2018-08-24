Визит как начало диалога

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал решение Еврокомиссии о выделении помощи Ирану. Об этом политик заявил в ходе визита в Литву, куда он приехал почтить память жертв Холокоста.

В Брюсселе уже одобрили первый транш из пакета, объём которого может достичь 50 миллионов. Эти средства предназначены в поддержку экономического и социального развития в условиях американских санкций. По мнению Нетаньяху, деньги могут оказаться в распоряжении руководителей ядерной программы.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

«Я считаю большой ошибкой решение ЕС выделить Ирану 18 миллионов евро. Это станет отравленной пилюлей и для иранцев, и для усилий по сдерживаю иранской агрессии в регионе и террора за пределами региона».

Разногласия по поводу Ирана — лишь одна из тем, по которым мнения Израиля и Европы расходятся, и визит Нетаньяху в Литву в этих условиях рассматривают как реальную возможность начать конструктивный диалог.

Линас Линкявичюс, министр иностранных дел Литвы:

«Диалог между Израилем и ЕС, я бы сказал, несколько осложнён. Но мы среди тех, кто желал бы способствовать прямому общению, обмену мнениями. Несогласие возможно, но вести диалог — очень важно. Мы обсуждали каналы общения, никаких соглашений не подписано, но мы сошлись во мнении о безусловной важности обмена мнениями, информацией и фактами — возможно такими, которые неизвестны моим коллегам в ЕС».

Нетаньяху также выразил надежду, что именно такие государства как Литва смогут создать противовес критике Израиля, исходящей от стран Западной Европы.

Лютаурас Стримайтис, Euronews:

«Литва выступила с инициативой провести встречи между европейскими и израильскими министрами, на которых можно будет обсудить угрозу терроризма и уменьшить трения между Евросоюзом и Израилем».