No Comment недели: лучшие эпизоды

Избранные сюжеты рубрики No Comment за минувшую неделю:

* Они не виделись долгие годы. Многие не смогут узнать своих родных. Южная и Северная Корея проводит первую за последние три года встречу разделенных войной семей. В Кымгансане встретились 250 человек с обеих сторон, большинство из них старше 80 лет.

* Британский певец Стинг решил поддержать уволенных сотрудников компании Bekaert в городе Фильине-Вальдарно недалеко от Флоренции. Музыкант, среди прочего, исполнил им композицию The last ship («Последний корабль»), посвященную закрытию корабельной верфи, на которой трудились дед и отец самого Стинга.