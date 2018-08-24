На встрече в Брюсселе по вопросу распределения мигрантов, заблокированных в сицилийском порту Катания, Рим намерен придерживаться жесткой позиции. Об этом заявил министр экономразвития Италии Луиджи Ди Майо. Рим не санкционирует высадку на берег спасенных нелегалов, находящихся на борту корабля "Дичотти" и призывает европейских партнеров принять мигрантов. Ситуация накалилась до того, что Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если европейское сообщество не поможет Италии решить проблему.
Мигранты поссорили Рим и Брюссель
Мигранты поссорили Рим и Брюссель
"Если ничего не выйдет из встречи Еврокомиссии по вопросу перераспределения мигрантов с "Дичотти", "Движение "5 звезд" и я не захотим ежегодно отдавать ЕС по 20 миллиардов евро", - заявил министр на видео, размещенном в его "Фейсбуке".
Угрозы Италии не платить членские взносы в бюджет ЕС в Еврокомиссии назвали неконструктивными. В день, когда Брюссель проводит неформальную встречу стран ЕС по вопросу высадки нелегалов в портах Евросоюза, пассажиры "Дичотти" начали голодовку в знак протеста.
Новое правительство Италии в составе партий "Движение "5 звезд" и "Лига" поставило своей задачей добиться прекращения потока мигрантов, прибывающих в страну преимущественно из африканских стран и не подпадающих под статус беженцев. Рим настаивает, чтобы высадка спасенных осуществлялась в разных европейских портах, а не только в Италии.