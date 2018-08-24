Мигранты поссорили Рим и Брюссель

На встрече в Брюсселе по вопросу распределения мигрантов, заблокированных в сицилийском порту Катания, Рим намерен придерживаться жесткой позиции. Об этом заявил министр экономразвития Италии Луиджи Ди Майо. Рим не санкционирует высадку на берег спасенных нелегалов, находящихся на борту корабля "Дичотти" и призывает европейских партнеров принять мигрантов. Ситуация накалилась до того, что Ди Майо пригрозил приостановкой выплат в бюджет ЕС, если европейское сообщество не поможет Италии решить проблему.