В Ливии ситуация с безопасностью остается крайне напряженной. В четверг по меньшей мере шесть человек погибли в результате атаки боевиков на блокпост сил специального назначения Центрального региона, подчиняющихся Правительству национального согласия. Нападение было совершено на трассе между городами Злитен и Эль-Хумс. Как полагают в местных правоохранительных органах, за этой вылазкой стоит террористическая группировка "Исламское государство". После произошедшего силовые структуры были приведены в состояние повышенной готовности. Трасса, на которой совершено нападение, перекрыта.
Ливия: в страхе за жизнь
Ливия: в страхе за жизнь
В постоянном страхе за свою безопасность пребывают и жители города Сабха на юго-западе Ливии. Люди боятся, что здесь в любое время может возобновиться межплеменной конфликт, в результате которого за несколько лет погибли и пострадали сотни человек.
Последние 7 лет - после свержения режима Каддафи, Ливия разделена. В стране царит двоевластие: на западе в столице Триполи базируется сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия с Фаизом Сараджем. На востоке страны в городе Тобрук находится парламент. Власти здесь действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией, ведущей затяжную войну с боевиками.
В конце мая в Париже под эгидой ООН прошла конференция по ситуации в Ливии. По итогам встречи противоборствующие стороны одобрили план мирного урегулирования, который предполагает проведение всеобщих выборов в стране.