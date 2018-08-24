Правительство настояло на перезахоронении Франко

Правительство Испании одобрило эксгумацию останков диктатора Франциско Франко. Его должны перезахоронить до конца года, а «Долина павших» будет считаться кладбищем исключительно для погибших в Гражданской войне.

Перезахоронение Франко было одним из давних требований социалистов, против этого выступает Народная партия. По итогам заседания правительства о победе левых объявила вице-премьер Испании Кармен Кальво: «Когда эта страна, наконец, перестанет держать останки диктатора в государственном захоронении, где ему воздают почести рядом с могилами его жертв? Хватит ходить по кругу, правительство больше не будет избегать этого решения».

Семья Франко отказывается давать согласие на перезахоронение. В соответствии с постановлением правительства, до середины сентября она должна указать, где будут покоиться останки диктатора. В противном случае это решение примут сами чиновники.

«Когда могилу Франко уберут из «Долины павших», это место потеряет свой партийный характер, это больше не будет мемориал памяти франкистов или какой-либо из сторон Гражданской войны. Тогда это послужит символом примирения в отношении к конфликту, который охватил Испанию 80 лет назад», — считает профессор истории Университета Комплутенсе Гутмаро Гомес Браво.

Перезахоронение Франко должен одобрить парламент Испании. Как отмечает Reuters, ссылаясь на данные опросов, консерваторы и правоцентристы вряд ли смогут заблокировать это решение.