Четыре человека погибли и двадцать получили травмы разной степени тяжести в результате дорожно-транспортного происшествия в Финляндии.
ДТП в Финляндии: автобус упал с моста
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ДТП в Финляндии: автобус упал с моста
Автобус, перевозивший группу пенсионеров, столкнулся с пятью автомобилями и упал с моста на железнодорожные пути. Инцидент произошел в районе города Куопио.
Пострадавшие доставлены в больницу. Состояние троих пациентов тяжелое. Предположительно, причиной из-за которой водитель автобуса потерял управление стал отказ тормозов.