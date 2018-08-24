Неделя за 60 секунд

За 60 секунд мы расскажем вам о главных событиях этой недели:

- "Самая тяжелая и увлекательная работа на Земле", - так о своей работе на посту генсека ООН говорил Кофи Аннан. Политика не стало в конце прошлой недели. Ему было 80 лет. Организации Объединенных Наций Аннан посвятил более 40 лет жизни. Начинал он как сотрудник Всемирной организации здравоохранения, а потом поднялся на самую вершину, став генсеком ООН. В 2001 году Аннан удостоился Нобелевской премии мира.

- 116 нелегалов прорвались на территорию испанского анклава Сеута, который расположен на северном побережье Марокко. Одни мигранты использовали инструменты для резки металла, чтобы сделать проход в двойном заборе, другие перелезли через шестиметровую ограду. Полиция задержала прорвавшихся. На следующий день их выдворили из Сеуты.

- Впервые за три года КНДР и Южная Корея устроили встречу для разделенных войной семей. В мероприятии, которое прошло в курортной зоне Кымгансан в КНДР, приняли участие порядка 250 человек с обеих сторон, большинство из них старше 80 лет.

- Из-за сильных дождей в украинском Львове на прошлой неделе случился настоящий потоп. Некоторые машины практически полностью ушли под воду. В интернете появились фотографии, на которых видно, как люди по городу плавали на надувных лодках.

REUTERS/MykolaTys

- Более двух миллионов верующих приехали в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж – священное паломничество в Мекку. Его кульминацией стали ритуал "побивания камнями шайтана" и праздник Ид аль-Адха, который в России более известен под названием Курбан-байрам.

REUTERS/Zohra Bensemra

- Два человека погибли в четверг в пригороде Парижа в результате нападения злоумышленника, вооруженного ножом. Преступник был застрелен на месте. Глава МВД Жерар Коллон заявил, что у мужчины были серьезные проблемы с психическим здоровьем. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

- Весь мир в конце прошлой неделе облетели фото и видео танца Владимира Путина и главы МИД Австрии Карин Кнайсль, которая пригласила российского президента на свою свадьбу.

- Мужчина напал с ножом на полицейских в Иерусалиме. Личность преступника вскоре была установлена. Злоумышленником оказался араб, житель израильского города Умм эль-Фахма Ахмад Мухаммад Махамид. Нападавший был застрелен на месте.

- Грузинский студент Вако Марчелашвили установил рекорд Гиннеса: он собрал кубик Рубика под водой, задержав дыхание на 1 минуту и 44 секунды. Молодой человек рассказал, что готовился к рекорду полгода, тренируясь по несколько часов в день.

- "Действуй, сестра!" Монахиня из Чикаго стала звездой бейсбольного матча. На местном стадионе прошла встреча команд Chicago White Sox и Kansas City Royals. Хозяева решили перед началом матча провести особый "ритуал". Первый бросок они доверили сделать монахине из местной католической школы. Игроки говорят, что сестра отлично справилась со своей задачей, выполнив блестящую подачу.