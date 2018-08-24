Угроза Италии на ЕС не действует

Евросоюз игнорирует ультиматум Италии, требующей срочно забрать в другие страны 150 мигрантов. Они находятся на борту судна "Дичотти" в порту Катания и отказываются сходить там на берег. Вице-премьер Луиджи Ди Майо пригрозил сократить итальянский взнос в общий бюджет в размере 20 млрд евро. Представитель Еврокомиссии в этой связи заявил:

«В Европе угрозы бесполезны, они ни к чему не приводят, - сказал Александр Винтерштейн. - Единственный способ решать в ЕС проблемы - это работать вместе конструктивно и с доброй волей. Еврокомиссия не реагирует на подобные предупреждения отдельных стран, решения должны находить все члены ЕС, но комиссия, разумеется, как всегда, готова помочь ».

Италия и Мальта раскритиковали друг друга за действия в море в отношении "Дичотти". Представители 12 стран ЕС не смогли в пятницу в Брюсселе определить дальнейшую судьбу застрявших в Катании мигрантов, признав, что для этого нужны более широкая дискуссия и договорённость о совместной политике в отношении беженцев.

«Нам то и дело предлагают множество решений миграционного кризиса, которые хорошо выглядят в документах, но не эффективны на деле без политической воли и политического видения, - сказал мальтийский евродепутат Альфред Сант. - Сегодня мы услышали хорошие технические предложения, но они наверняка так и останутся на бумаге».

Тем временем бельгийский министр иммиграции заявил, что его страна не примет ни одного из пассажиров "Дичотти".