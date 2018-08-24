Страшилки "брексита". Санкции за "новичок"

«Учтено всё: от импорта органов, крови и спермы – до регулирования атомной энергетики.

В Великобритании опубликована первая из нескольких серий документов, предупреждающих компании и граждан о вероятных последствиях выхода страны из Евросоюза без заключения с ним сделки.

Этот может быть беспорядочное, хаотичное событие. Соединённое королевство и ЕС всё ещё изо всех сил пытаются договориться. Осталось чуть больше семи месяцев, прежде чем Британия скажет «гуд бай!»

То, как она будет вести себя в отсутствие сделки по «брекситу», скажется на ситуации по обе стороны Ла-Манша – повлияет на торговлю, движение товаров и людей. Вот почему эти технические уведомления внимательно изучаются в Евросоюзе. Кое-кто в Брюсселе рассматривает их появление как попытку повлиять на переговоры. Еврокомиссия весьма скупо откликнулась на публикацию советов. Переговорщики с обеих сторон снова соберутся на следующей неделе.

Тем временем Великобритания усилила давление на ЕС, чтобы он занял болеее жесткую позицию в отношении России. Лондон хочет, чтобы Брюссель ввёл против Москвы такие же санкции, какие ввёл Вашингтон – в связи с отравлением бывшего российского шпиона в английском городе Солсбери в марте этого года. Британский министр иностранных дел Джереми Хант объявил об этом во время визита в Вашингтон.

В дипломатических кругах ЕС сомневаются, что ему удастся расширить санкции – из-за разногласий в внутри блока по поводу отношений с Москвой.

Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов в интервью нашему корреспонденту Андрею Бекетову отрицал причастность Кремля к применению на европейской земле нервно-паралитического вещества».