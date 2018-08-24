День независимости с Джоном Болтоном

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон посетит военный парад в Киеве по случаю 27-й годовщины независимости Украины, а также встретится с президентом Петром Порошенко, премьер-министром Владимиром Гроссманом и главами внешнеполитического и оборонного ведомств Украины.

Болтон прибыл на Украину сутки спустя после переговоров с секретарём Совета безопасности России Николаем Патрушевым, которые проходили на фоне серьезной напряженности в американо-российских отношениях, в том числе из-за звучащих в Вашингтоне обвинений в адрес Москвы, что она якобы собирается вмешаться в предстоящие выборы в Конгресс.

Джон Болтон: "Я дал понять, что мы не потерпим вмешательства в 2018 году и мы готовы принять необходимые меры для предотвращения этого".

В Киеве рассматривают визит Болтона на День независимости как проявление поддержки Вашингтоном украинского правительства в его противостоянии с Россией. В четверг госсекретарь США Майк Помпео вновь призвал Москву освободить гражданина Украины Олега Сенцова, осуждённого в России за террористическую деятельность и объявившего в мае голодовку.

В тот же день произошло обострение ситуации в районе сёл Крымское и Желобок, на линии соприкосновения вооруженных сил Украины и самопровозглашённой Луганской народной республики. По данным украинской стороны, в результате боестолкновения погибли как минимум четыре украинских военных из штурмового батальона "Айдар".

По мнению ряда российских наблюдателей, по итогам общения Болтона с украинским руководством в Вашингтоне будет принято решение о поддержке кандидатуры Порошенко на намеченных на март президентских выборах.