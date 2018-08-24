Москва усиливает белорусское направление внешней политики, назначив новым послом России Михаила Бабича. Об особой миссии своего полпреда в ходе официальной встречи говорил президент Владимир Путин. Экс-глава правительства Чечни, в прошлом высокопоставленный сотрудник КГБ и ФСБ будет заниматься в Белоруссии не только дипломатической работой, — заверил глава государства: «Рассчитываю, что этот ответственный участок будет в надёжных ваших руках, что вы будете влиять на все процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях».
Москва укрепила белорусское направление Бабичем
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Москва укрепила белорусское направление Бабичем
Информация о новом после вызвала неоднозначную реакцию в Белоруссии. В прессе Бабича называют «послом войны», силовиком в дипломатии, «ястребом для братской республики». Его приход рассматривают как ужесточение политики Москвы в отношении Минска и напоминают, что Украина отказалась принять такого посла.
В свою очередь, в белорусском МИДе назначение Бабича со статусом спецпредставителя российского президента назвали свидетельством «особого характера и высокого уровня белорусско-российского сотрудничества».