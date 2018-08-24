Москва укрепила белорусское направление Бабичем

Москва усиливает белорусское направление внешней политики, назначив новым послом России Михаила Бабича. Об особой миссии своего полпреда в ходе официальной встречи говорил президент Владимир Путин. Экс-глава правительства Чечни, в прошлом высокопоставленный сотрудник КГБ и ФСБ будет заниматься в Белоруссии не только дипломатической работой, — заверил глава государства: «Рассчитываю, что этот ответственный участок будет в надёжных ваших руках, что вы будете влиять на все процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях».