Срочная новость

Срочная новость

Республика Беларусь

Москва укрепила белорусское направление Бабичем

Сейчас воспроизводится:

Москва укрепила белорусское направление Бабичем

Москва укрепила белорусское направление Бабичем
Размер текста Aa Aa

Москва усиливает белорусское направление внешней политики, назначив новым послом России Михаила Бабича. Об особой миссии своего полпреда в ходе официальной встречи говорил президент Владимир Путин. Экс-глава правительства Чечни, в прошлом высокопоставленный сотрудник КГБ и ФСБ будет заниматься в Белоруссии не только дипломатической работой, — заверил глава государства: «Рассчитываю, что этот ответственный участок будет в надёжных ваших руках, что вы будете влиять на все процессы, происходящие в наших межгосударственных отношениях».

Информация о новом после вызвала неоднозначную реакцию в Белоруссии. В прессе Бабича называют «послом войны», силовиком в дипломатии, «ястребом для братской республики». Его приход рассматривают как ужесточение политики Москвы в отношении Минска и напоминают, что Украина отказалась принять такого посла.

В свою очередь, в белорусском МИДе назначение Бабича со статусом спецпредставителя российского президента назвали свидетельством «особого характера и высокого уровня белорусско-российского сотрудничества».

Видеомонтаж • Андрей Позняков