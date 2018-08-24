Похождения молодого трубкозуба
Самка трубкозуба по кличке Мемфис родилась во Франкфуртском зоопарке 10 июля. Сейчас она уже весит свыше семи килограмм и прогуливается со своей мамой по вольеру. На радость посетителям, которым нравится наблюдать за неуклюжими движениями молодого трубкозуба.
В дикой природе за ними наблюдать не так просто. Эти обитатели Африки, питающиеся муравьями и термитами, выходят на охоту в темное время суток. А днем они отсыпаются в норах, которые они вырывают своими сильными лапами, вооружёнными длинными когтями.