Однопартийцы "свергли" Тернбулла

Новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны избран министр финансов страны Скотт Моррисон. За него проголосовали 45 из 85 членов парламента от Либеральной партии. За его соперника, министра внутренних дел Питера Даттона проголосовали на пять депутатов меньше.