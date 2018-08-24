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Австралия

Однопартийцы "свергли" Тернбулла

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Однопартийцы "свергли" Тернбулла

Малкольм Тернбулл
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REUTERS/David Gray
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Новым лидером правящей Либеральной партии Австралии и премьер-министром страны избран министр финансов страны Скотт Моррисон. За него проголосовали 45 из 85 членов парламента от Либеральной партии. За его соперника, министра внутренних дел Питера Даттона проголосовали на пять депутатов меньше.

REUTERS/David Gray
Скотт Моррисон вступает в должностьREUTERS/David Gray

Голосование было организовано по требованию однопартийцев. Малкольм Тернбулл, возглавлявший австралийское правительство последние три года, свою кандидатуру не выдвигал:

"Произошёл настоящий бунт в рядах нашей партии при поддержке влиятельных фигур в СМИ с целью свергнуть если не все правительство, то меня в должности премьер-министра. Это неслыханно. Многие уже назвали это безумием, и другими словами охарактеризовать случившееся трудно".

Голосование о лидерстве в партии было инициировано Питером Даттоном, самым непримиримым соперником Тернбулла. Моррисон считается компромиссной фигурой.

В среду обсуждение кандидатов сопровождалось перепалкой, которая вынудила спикера заявить о закрытии заседания.

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